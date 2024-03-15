مدعومة بتعديل توقعات وكالة الطاقة الدولية.. تراجع أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط العالمية ، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب بنحو 4 % هذا الأسبوع مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالرفع، والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً، أو 0.3 %، إلى 85.17 دولارً للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتاً، أو 0.3 %، إلى 81.04 دولاراً.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها: إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يومياً عن الشهر الماضي.