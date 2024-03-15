فريدة الشوباشي: إسبانيا تشيد بموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

قالت الكاتبه الصحفية فريدة الوشباشي إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية قيادي ورئيسي لادخال المساعدات الإنسانية لغزة، كما انه ينقل الأحداث بأمانه وصدق و بواقعية، مؤكده ان مصر لها مصداقية خاصة.

وأوضحت الشوباشي خلال لقائها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز أن اسبانيا لها موقف محدد ومتزن وواضح منذ اندلاع الحرب في غزة وتطالب بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية منذ بداية الأزمة، لافته الى ان إسبانيا دائما موقفها اميل الى الاعتدال.



وأشارت إلى ان إسبانيا وكل دول العالم يشيدون بموقف مصر القيادي لصالح غزة، فموقف الرئيس السيسي له رؤية محددة وواضحة والتنديد بوقف إطلاق النار بغزة لان الدمار يشمل العالم كله.