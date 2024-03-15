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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي فلسطيني: الرئيس السيسي يحشد العالم لوقف إطلاق النار في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم باتصالات من أجل متابعة ما يحدث، ويحشد دوليا لكيفية الخروج من هذا المأذق إلى مسار سياسي لدعم الحقوق الفلسطينية.

وأكد مطاوع خلال مداخلة هاتفيه لفضائية اكسترا نيوز، ببرنامج هذا الصباح، أن الصراع الديموجرافي يتطلب من الدرجة الأولى إعطاء أمل للفلسطينيين، حيث ان الوضع “صعب للغاية”، لافتا إلى أنه من الواضح ان بنيامين نتنياهو يماطل فيها في ادخال المساعدات والتخفيف على الفلسطينيين أثناء الحرب، مؤكدا أنه سوف يتخذ إجراءات اكثر شدة ومراوغه في اليوم التالي للحرب.


وأعرب عن قلقه أيضا من الحكومة اليمنية المتطرفة التي لا تضع اعتبارا لاي قانون دولى ولا تهتم بأي نداءات من دول العالم.

 إسبانيا لديها علاقات قوية فى الاتحاد الأوروبي 

وتابع عبد المهدي مطاوع: إسبانيا من الدول الأوروبية القلائل  في أوروبا من بداية الحرب كان لها مواقف إيجابية فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة، مشيدا بإسبانيا وعلاقتها وثقلها في الاتحاد الأوروبي الذي من الممكن أن يدفع لتغيير كثير من المواقف.

نتنياهو الحقوق الفلسطينية اسبانيا الدول الأوروبية غزة الاتحاد الأوروبي

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