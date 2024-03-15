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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الاتصال بين محمد صلاح ووزير الشباب والرياضة.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الناقد الرياضي محمد يحيى كواليس وتفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت محمد صلاح بوزير الشباب والرياضة، قائلا: محمد صلاح كان يعاني من إصابة واضحة.

وأضاف محمد يحيى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح لم يشارك في إي مباراة منذ إصابته، ولكنه شارك بالأمس مع فريق ليفربول لمدة 90 وذلك لأول مرة من إصابته.

وتابع: وزير الشباب والرياضة تواصل مع محمد صلاح منذ فترة، واللاعب أكد له أنه لم يتعافى بعد من الإصابة بشكل كامل.


وأوضح أن الاتصال شمل الحديث عن تفاصيل انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب الحالي، متابعا: صلاح أكد عدم قدرته على التواجد مع المنتخب خلال تلك البطولة الودية.

محمد صلاح وزير الشباب ليفربول المنتخب

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