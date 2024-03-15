نفحات شهر رمضان على المسلم الصائم القائم.. لا تفرط فيها

قال الشيخ عبدالله رمضان، واعظ بالأزهر الشريف، إن من عظيم فضل الله على عباده أن يبلغهم شهر رمضان، ولذلك لعظيم ما فيه من نفحات وبركات.

واستشهد عبدالله رمضان، في فيديو لصدى البلد، بقول الله تعالى (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) كما كان النبي إذا أقبل رمضان يقول (أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين، ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم".

وقال النبي (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).

وأكد أنه يجب على المؤمن أن يشكر الله على شهر رمضان، وأول خطوات الشكر أن يكثر العبد من العبادة، فكان النبي يقوم من الليل حتى تتورم قدماه.

