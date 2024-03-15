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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء السكان من رفح بعد موافقة بنيامين

صدى البلد

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجلاء السكان من رفح بعد موافقة نتنياهو على خطط عملية في المدينة.

قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقر خطة عسكرية للهجوم على رفح الفلسطينية.

كما أكد مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن هناك وفد إسرائيلي سيتوجه إلى قطر بعد المداولات حول مقترح حماس بشأن التهدئة.

وفي هذا السياق، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيدا و 300  إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 161 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة؛ لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت صحة غزة الي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 31490 شهيد و 73439 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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