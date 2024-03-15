نجم الأهلي يوجه رسالة لمدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

كشف سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن سبب تراجع أداء نجم الزمالك عبد الله السعيد خلال مباريات الفريق الماضية.

وقال معوض فى تصريحات تلفزيونية “إن عبد الله السعيد لاعب الزمالك لو لعب في مركزه الاصلي سيقدم مستوى مميزا”.

وتابع "لكن الأزمة ان الزمالك تعاقد مع 4 لاعبين في مركز واحد، ولا يوجد لاعب منهم يستطيع اللعب على الجناح.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الثلاثاء، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.