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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لـ كولر قبل مباراة الأهلي المقبلة

كولر
كولر

تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، خبرًا سارًا، قبل مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني المرتقبة بينهما في دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية، عن نبأ سار لـ كولر  بتعافي الرباعي ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ووسام أبو علي ومحمد الضاوي "كريستو"، من الإصابة وسيعودون إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم سيكونوا جاهزين للسفر مع البعثة إلى تنزانيا.

ويعد تعافي الفلسطيني وسام أبو علي نجم الأهلي، قبل مواجهة سيمبا مفاجأة لـ كولر، خاصة بعد الإصابة المتكررة التي ضربته مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني فى الثامنة من مساء يوم 29 مارس 2024، في دار السلام بتنزانيا، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5  أبريل 2024 في العاشرة مساء على ملعب القاهرة الدولي.

وكان فريق الأهلي قد تأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد احتلاله صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، فيما حل سيمبا التنزاني في الوصافة بمجموعته برصيد تسع نقاط.

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