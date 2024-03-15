رئيس وزراء إيرلندا يبرز تناقض بايدن بشأن دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

خلال اجتماع في البيت الأبيض في يوم القديس باتريك، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتفاقه مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وأكد مجددا على أهمية السعي إلى حل الدولتين لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

شدد فارادكار، في كلمته أمام وسائل الإعلام قبل الاجتماع الثنائي، على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية وضمان إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن. وشدد على ضرورة العمل من أجل حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام والأمن المستدامين.

وردا على ذلك، أكد الرئيس بايدن اتفاقه مع موقف فارادكار بشأن وقف إطلاق النار وحل الدولتين، مؤكدا تطابق وجهات النظر بشأن القضايا الملحة التي تواجه غزة.

وعقب اللقاء، تناول فارادكار الاستفسارات المتعلقة بالدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل. ومع اعترافه بالتزام الرئيس بايدن بمساعدة جيش الإحتلال الإسرائيلي، أعرب فارادكار أيضًا عن قلقه بشأن الاستخدام الحالي للأسلحة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الوضع لا يشكل دفاعًا عن النفس فقط.

ويسلط الاتفاق بين بايدن وفارادكار الضوء على الالتزام المشترك بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتعزيز الجهود نحو حل شامل للصراع الطويل الأمد في المنطقة.