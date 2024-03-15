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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 6.. ضرب مي عمر .. وأحمد زاهر يتزوج أروى جودة

مسلسل نعمة الأفوكاتو
مسلسل نعمة الأفوكاتو

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة السادسة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024. 

وخلال الحلقة السادسة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تمسك نعمة (مي عمر) بـ مدحت خلال محاولته فتح شقتها، وتخبر زوجها صلاح (أحمد زاهر) الذي يقوم بضربه، في الوقت الذي يذهب لها رجل الأعمال ياسين الألفي (عماد زيادة) مع والده لاقناعها بالعمل معه لكنها ترفض. 

يخبر ياسين الألفي والده أنه يحب نعمة، التي تعلم أن زوجها صلاح ذهب للزواج من سارة مكاتب (أروى جودة) فتذهب مسرعة لمحاولة إفساد الزيجة ولكن تتفاجئ بأن المأذون عقد القران. 

تحاول نعمة بأن تعيد زوجها صلاح لها وتطليق سارة، وتخبره بماضيها وأن والدها كان قواد ووالدتها ممسوكة بعدة قضايا آداب وهي أيضا، لكنه يرفض، بينما تقوم سارة بضرب نعمة على رأسها عدة ضربات فتسقط على الأرض وتختتم أحداث الحلقة السادسة من مسلسل نعمة الأفوكاتو. 

 

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

 تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

 

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

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