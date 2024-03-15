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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل حق عرب الحلقة 5 .. براءة أحمد العوضي من تهمة قـتــ.ـل الداية

احمد العوضي
احمد العوضي

شهدت الحلقة 5 من مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي،  العديد من الأحداث المثيرة .

بدأت الحلقة ببراءة عرب السويركي من قضية قتل حسنية الداية -عايدة فهمي-، بعد أن اتهمته ابنتها بشنق والدتها.

وبعد أن أطلعت النيابة على الأدلة وتم الفحص، تبين براءة عرب من تهمة القتل، وذلك بسبب وجوده في محل الواقعة بعد 3 ساعات من ارتكاب الجريمة، هذا بجانب عدم وجود أي بصمات للسويركي في البيت، أو على جثة القتيلة.


.مسلسل حق عرب :

 بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

ورأى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .

ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.


وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب أحمد العوضى

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