مسلسل لحظة غضب حلقة 6.. صبا مبارك تذهب للشرطة للتعرف على جثة زوجها

عرضت منصة watch it، الحلقة السادسة من مسلسل لحظة غضب، للفنانة صبا مبارك، ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2024.

وخلال الحلقة السادسة من مسلسل لحظة غضب، تحاول نيرة (ناردين فرج) تهدئة يمنى (صبا مبارك) بعدما اعترفت لها الأخيرة بأنها قتلت زوجها شريف (محمد فراج)، وتخبرها نيرة بأنها فعلت مثلها ولا أحد يعلم حتى الآن.

وكشفت نيرة أن زوجها (أحمد عبد الله محمود) كان يعنفها ويضريها، ما دفعها لقتله، بينما تذهب يمنى إلى الشرطة للتعرف على جثة زوجها، ولكنها لم تكن له.

ويذهب مصطفى (محمد شاهين) إلى يمنى ويخبرها بأن شريف لم يستقبل مكالمات قبل مقتله، ويكذبها ويشك فيها، وتخرج يمنى من المأزق وتقول أن شريف ادعى ذلك ليترك عيد ميلادها ويخرج، وتنهار باكية أمامه.

برومو وبوستر مسلسل لحظة غضب

طرحت منصة watch it برومو مسلسل لحظة غضب ، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته صبا مبارك ، ويعرض خلال شهر رمضان الكريم .

كما أطلقت Watch It البوستر التشويقي، حيث تظهر “صبا” بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الأداة.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يقوم ببطولته عدد من الفنانين بجانب صبا مبارك أبرزهم محمد شاهين وعلي قاسم ، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة فقط.

أعمال صبا مبارك

أحدث أعمال صبا مبارك التلفزيونية، هو مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم أنف وثلاث عيون، الذي يُعرض حالياً بدور العرض السينمائية المصري والعربية، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمي أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، إخراج أمير رمسيس.