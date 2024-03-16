دفاعا عن اللقب الأوروبي.. منتخب إيطاليا يستدعي 3 لاعبين جدد

يستعد منتخب ايطاليا لخوض مباراتين وديتين الاسبوع المقبل في امريكا أمام منتخبي فنزويلا والاكوادور.

واستدعى مدرب منتخب إيطاليا لوتشانو سباليتي الجمعة، 3 لاعبين جدد إلى تشكيلة فريقه المكونة من 28 لاعباً استعداداً للدفاع عن لقبه بطلاً لكأس أوروبا الصيف المقبل، في حين استبعد قائد وهداف لاتسيو تشيرو ايموبيلي.

وتضمنت اللائحة للمرة الأولى مدافع تورينو راؤول بيلانوفا البالغ من العمر 23 عاماً، ولاعب خط وسط فيرونا مايكل فولورونتشو البالغ 26 عاماً ومهاجم أودينيزي لورنتسو لوكا البالغ 23 عاماً الذي سجل 7 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

واحتفظ سباليتي، مدرب نابولي السابق، بمعظم أفراد المجموعة التي ضمنت التأهل لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، بينهم 6 لاعبين من صفوف إنتر متصدر الدوري المحلي.

وتكمن مشكلة منتخب إيطاليا في عدم فاعليته الهجومية، وازدادت الأمور سوءاً بإصابة جناح ساسوولو دومينيكو بيراردي في وتر أخيل، وسيغيب بالتالي عن النهائيات القارية.

وتم استدعاء مهاجم جنوى الأرجنتيني الأصل ماتيو ريتيغي، في حين تم استبعاد مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، الذي تعود مباراته رقم 57 والأخيرة إلى سبتمبر الماضي.

وتلعب إيطاليا مع فنزويلا في فورت لودرديل (ولاية فلوريدا) في 21 مارس (آذار)، ثم تواجه الإكوادور بعدها بـ3 أيام في نيويورك.