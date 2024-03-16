متنزلش من البيت.. اطلب سيارة الاحوال المدنية واستخرج البطاقة فى مكانك

تعتمد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفتره الأخيرة فى ادخال التكنولوجيا الحديثة فى كافة القطاعات خاصة القطاعات التى تتعامل مع المواطنين بصفة مباشرة وذلك للتسهيل على المواطنين فى تلقى الخدمات .

وفرت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الأحوال المدنية خدمات مميزه للتسهيل على المواطنين ومن بين تلك الخدمات هى خدمة تجديد و استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل من خلال الاتصال برقم كول سنتر الأحوال المدنية وعمل طلب لاستخراج البطاقة من المنزل .

خدمات كثيرة يقدمها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ضمن خطة الوزارة فى التسهيل على المواطنين ، حيث يوفر القطاع عدة أنواع من استمارات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لتناسب كافة مستويات المجتمع فهناك الاستمارة العادية وأخرى مميزة .

أرقام كول سنتر الأحوال المدنية

وجهزت وزارة الداخلية خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة، وذلك في إطار التطور التكنولوجى الذى تشهده قطاعات وزارة الداخلية افتتح قطاع الأحوال المدنية خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية.

استخراج وتجديد البطاقة فى 20 دقيقة

قدم قطاع الأحوال المدنية خدمة استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة) .

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .