هل توجد صفقات جديدة في الزمالك؟ .. إسلام صادق يجيب

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق عن ما يدور في الزمالك الفترة الأخيرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إسلام صادق :"الزمالك يبحث مع جوميز أسباب سوء النتائج في جلسة خاصة مع حسين لبيب

والبرتغالي يتحفظ على عدد من الصفقات الجديدة".

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن مباراة فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية ستكون مصيرية هذا الموسم.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "أتمنى من جوزيه جوميز أن يبعد عن عملية التدوير خلال الفترة المقبلة والتركيز بشكل جيد في البطولة الكونفدرالية لأنها البطولة الأهم