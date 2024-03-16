مستجدات الطقس.. سحب تغطي شمال وجنوب البلاد وأمطار خلال ساعات

الطقس اليوم.. نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد ويحجب أشعة الشمس على عدة محافظات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الغطاء السحابي قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق أخرى.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتشهد حالة الطقس اليوم، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 17 درجة

