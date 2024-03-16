الدولار بـ1612 جنيها.. إقالة وزير المالية في جنوب السودان

أصدر رئيس جنوب السودان ميارديت سلفاكير، قرارا بإقالة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور باك برنابا شول باك، وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلد الأفريقي.

وأفاد راديو "تمازج" الجنوب سوداني، بأن وزير الاقتصاد المقال، عين خلال شهر أغسطس الماضي، موضحا أن المهندس أوو دانيال شوانق أصبح هو وزير المالية الجديد في جنوب السودان.

وأشار إلى أن "شوانق"، عمل من قبل لسنوات في وزارة البترول، وكان آخر منصب شغله المستشار الفني لوزارة البترول.

ونوه "تمازج" إلى أن رئيس جنوب السودان لم يفصح عن أسباب إقالة وزير الاقتصاد المعين قبل أشهر قليلة، وكانت التوقعات آنذاك بأنه سيحدث تغييرا الاوضاع الإقتصادية كونه خبيرا في مجال الإقتصاد.

وتشهد قيمة جنيه جنوب السودان تراجعا أمام العملات الأجنبية وتدهور للوضع الاقتصادي، ووصل سعر الصرف 1612 جنيها مقابل الدولار الواحد، وفقا لسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي.

وعلى الرغم من احتياط النفط الضخم، لا يزال جنوب السودان يعاني من الفقر حتى بعد حصوله على الاستقلال قبل أكثر من 12 عاما.