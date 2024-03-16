هجوم مسلح على موقعا عسكريا للجيش الباكستاني شمال غرب البلاد

مقتل 5..

هاجم مسلحون موقعا عسكريا في شمال غرب باكستان بمركبة محملة بالمتفجرات صباح اليوم السبت مما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن.

وبحسب ما ادلي به المتحدث الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان إن الحادث نفذه ستة مهاجمين، دون تحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وفي سياق اخر؛ زار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف رفقة أعضاء آخرين في الحكومة مقر القيادة العامة للجيش في راولبندي اليوم، وكان في استقباله قائد الجيش الجنرال عاصم منير.

وشهدت الزيارة نقاشات واسعة بين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والقيادة العسكرية حول قضايا الأمن القومي، واستقرار المنطقة، والاستعداد العسكري.

كما تم تقديم عرض شامل حول الوضع الأمني الراهن، وطيف التهديدات، والرد على التهديدات الأمنية، والعمليات الجارية لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على احترافية الجيش الباكستاني، وجاهزيته التشغيلية، وتضحياته في حربه ضد الإرهاب، وأثنوا على تفانيه في حماية سلامة الأراضي الوطنية وتحقيق السلام والاستقرار. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستوفر جميع الوسائل اللازمة لضمان جاهزية القوات المسلحة.

من جانبه شكر قائد الجيش رئيس الوزراء على الزيارة وعلى الثقة التي أبداها في الجيش، مؤكدا أن الجيش الباكستاني سيواصل تلبية توقعات الأمة وسيواصل دعم الحكومة بحزم في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

وانتهت الزيارة بتأكيد من القيادة المدنية والعسكرية على التزامهم بالمصالح الوطنية والعمل المشترك من أجل بناء باكستان آمنة ومزدهرة.