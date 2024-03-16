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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. تحديث ضخم يصل موبايل سامسونج الأكثر مبيعا Galaxy A52s.. جوجل تزود أندرويد 15 بميزة ثورية تذهل الجميع

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لإصلاح 72 ثغرة.. تحديث ضخم يصل موبايل سامسونج الأكثر مبيعا A52s
 

تلقى هاتف سامسونج Galaxy A52s، تحديث واجهة النظام الجديدة One UI 6 المستندة إلى أندرويد 14، إلى جانب أحدث إصدار آمن متاح للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من Galaxy في بعض البلدان.

 

خاصية هتقلب الدنيا.. أحدث ميزة بـ واتساب تغنيك عن بصمة الإصبع

يحتوي تطبيق واتساب WhatsApp، على ميزة قفل مخصصة لحماية بياناتك، ولكنها تتطلب استخدام ميزات المصادقة البيومترية مثل بصمة الإصبع أو معرف الوجه، ومع ذلك، قد لا تتضمن بعض الهواتف أجهزة استشعار بيومترية، مما دفع واتساب لتوفير طريقة جديدة لقفل التطبيق.

 

هتشجعك تشتريه .. أقوى 5 مميزات في هاتف سامسونج الجديد A35

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي ذي أداء قوي وشاشة رائعة وكاميرا ممتازة، فإن سامسونج Galaxy A35 هو خيارك الأفضل، فهو جهاز يتميز ببعض المواصفات الأكثر توازنا في الفئة المتوسطة.

 

أرخص موبايل Redmi من شاومي.. مش هتصدق السعر

 

قامت شركة شاومي Xiaomi، بإطلاق أحدث هواتفها ذات الميزانية المحدودة للبيع في أسواق أوروبا، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 مع وعد بالتحديثات حتى Android 16، ويتميز الهاتف الاقتصادي بشاشة 90 هرتز، وسعة بطارية كبيرة، من بين ميزات أخرى سنتعرف عليها فيما يلي.

 

جوجل تتحدي آبل.. أندرويد 15 يجلب ميزة ثورية تذهل الجميع

تختبر شركة جوجل حاليا، ميزات نظام التشغيل القادم أندرويد 15، والتي تعتزم الشركة الأمريكية عرض جميع الميزات الجديدة التي تصل إلى Android 15 هذا العام، من خلال مؤتمرها السنوي Google I/O 2024 المقرر إقامته في 14 مايو 2024.

 

إمكانات جبارة وسعر رخيص.. مميزات موبايل شاومي Poco M6 الأفضل في فئته

يعد هاتف Poco M6 5G أحدث الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة من شاومي، والذي يحتوي على العديد من المواصفات الاستثنائية التي تقدمها تشكيلة Poco مقابل سعر منافس، سنقدم لك خلال السطور التالية أبرز مميزات هاتف Poco M6 والتي تجعله الأقوي في فئته.

 

مقارنة الملوك.. تشتري أوبو Find X7 Ultra أم هونر Magic 6 Pro

يشهد عالم الهواتف الذكية ثورة جديدة، حيث يدفع كل هاتف جديد حدود الابتكار والتصميم، من أحدث الأجهزة في هذا القطاع هما: أوبو Find X7 Ultra، هونر Magic 6 Pro، ويعد كلا الهاتفين بمثابة شهادة على الأجهزة المستقبلية القادمة والبراعة التكنولوجية لمصنعيها.

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