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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

على جمعة: التاتو حرام وينجس البشرة والمكياج مباح

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الديار المصرية السابق، عن حكم الدين في عمل المرأة للوشم والتاتو والميكروبيلدنج؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم السبت: "هو القضية ان الدم باجماع الناس المسلمين نجس، فبيحصل إيه في التاتو إن اللي التاتو  بيعمل فجوة أو ثقب بتصل إلى الدم، فالدم بيملأ هذه الفجوة، ويضع فى هذا الدم النجس لون وبمادة اسمها التوتيا، وفى منها الوان كثيرة الأخضر والازرق والبرتقالي والأحمر، وبعد كده يرسم فى هذه الثقوب، زى ما رسم وبالتالى التاتو نجس البشرة، ولما يتشال بيتشال بمياه النار".

وأوضح: "وبيقولوا اخترعوا حاجة متطلعش دم، ويضع فيها التوتيا، إذا مكنش فيها دم مباحة، ولو فيها دم يبقى لا تجوز، يبقى نخلينا فى الورع وبلاش يختلط الحلال بالحرام، فهذا ليس حاجة لنا فيها".

وتابع: "المكياج مباح لأنه تجميل وليس تغيير فى خلق الله، وعلى ظاهر البشرة، وليس فى طبقات الجلد ولا يصل إلى الدم، وكذلك الرجال والنساء يضعون الكحل، وهذا نوع من التجميل".


برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

على جمعة التاتو حرام برنامج نور الدين

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