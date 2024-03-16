تعرف على الناجي الوحيد من حريق ستوديو الأهرام ..صور وفيديو

في ظل النيران التي التهمت موقع استوديو الاهرام وحرقت كل شئ كان هناك ناجي وحيد ظل ثابت في موقعه ولم يتحرك ( فانوس رمضان ) وبقا في موقعه.

وأعادت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لموقع حريق استوديو الأهرام خوفا من إعادة الاشتعال مرة أخرى وتقوم بعمليات مراجعة لكل المواقع منعا لإعادة اشتعال النار.

وأعادت شرطة المرور فتح طريق ترسا بعد أن تم إغلاقه بسبب حريق ستوديو الأهرام خوفا علي حياة المواطنين.

وغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسرح حادث حريق استوديو الأهرام، بعد أن تفقد ملابسات الحادث والوقوف على التلفيات في الحادث، ووجه الوزراء المعنيين بسرعه حصر الخسائر وتعويض المضارين.

ووصل قبل قليل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى موقع الحادث، وأيضا الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى مسرح حريق استوديو الأهرام.

تفاصيل جديدة في حريق استوديو الأهرام

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق.

فيما أخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري استوديو الأهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين أنها التهمت مكان تصوير داخل الاستديو.

وأفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام بأن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان، منها مسلسل “المعلم” بطولة الفنان مصطفى شعبان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

و اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة أن النيران اندلعت باستوديو الأهرام، وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.