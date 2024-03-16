علي جمعة عن عمليات التجميل: النبي نهانا عن الغش والتدليس

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كثير من الناس يشغل بالهم قضية تتعلق بالتجميل، منوها بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا فى أصل الدين بالنظافة والتجمل، وكان أجمل الناس.

واوضح الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم السبت: "النبي صلى الله عليه وسلم، كان عالى القدر والجمال، والإنسان يجب أن يكون فى هيئة يحسن النظر إليه، وفى نفس الوقت نهانا عن التكبر وعن تغيير خلق الله والتدليس والغش، فى ناس بتقول ان هيئته تثير التنمر فيريد أن يعمل عملية تجميل فإذا به يغير خلق الله سبحانه وتعالى، وكان لا بد من التوضيح بأن الجمال مطلوب، ولكن العدوان على خلق الله محرم".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.