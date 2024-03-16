ما حكم طلب الرجل من زوجته إجراء عملية تجميل؟ .. على جمعة يجيب

توجهت سيدة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم طلب الزوج من زوجته عمل عملية تجميل لتزويد بعد المناطق لكنها رفضت فهددها بالطلاق؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم السبت: "خلاص تشوف أمرها توازن ما بين الطلاق وانها تستجيب، ومعلهاش وزر".

وأوضح: "في ستات بتعند لمجرد العند، طيب هنرغمها على حاجة هى مش عاوزها، لو فى طلاق يبقى فى حكمة".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.