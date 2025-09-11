قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين

طارق النبراوي نقيب المهندسين
طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، أن التعاون بين نقابة المهندسين المصرية والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا سيكون له نتائج إيجابية كبيرة في المجال الهندسي وفي توطيد العلاقة بين مصر والصين.

وقال إن الصين ترتقي وتتقدم بشكل كبير، والتكنولوجيا الصينية صارت أساسية في جميع المجالات، ولهذا فإن التواصل والتعاون معها سيكون له مردود إيجابي كبير في جميع المجالات، ومن أجل ذلك وقّعت نقابة المهندسين المصرية بروتوكول تعاون مع الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا بهدف وجود علاقة قوية ومتواصلة مع مهندسي الصين، وهو ما سيفتح الباب واسعًا لتدريب المهندسين كما يفتح لمهندسي مصر أبواب العمل بالشركات الصينية".

وأضاف نقيب المهندسين، خلال لقاءه مع أوائل كليات الهندسة الحكومية الذين يشاركون في مسابقة لاختيار 30 مهندسًا للسفر إلى الصين وحضور دورة تدريبية، أن "سفر مجموعة من شباب المهندسين إلى الصين يمثل بداية للتعاون بين النقابة والجمعية الصينية، وستشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون، بما في ذلك إنشاء مركز دائم للتدريب داخل النقابة، ومنح لدراسة الماجستير والدكتوراه".

وأوضح النبراوي، أن الفائزين في المسابقة سيتحملون مسئولية وطنية ومهنية كسفراء لمصر وللهندسة المصرية، وسيكون أمامهم فرصة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الصين في المجال الهندسي، مؤكدًا أن التعاون مع الجانب الصيني سيستمر ويزداد تعمقًا.

وشدد نقيب المهندسين على أن المسابقة تتم بكل شفافية وحياد، وأن الهدف هو الصالح العام وصالح المهندسين والمهنة.

من جانبه، أكد المهندس هشام أمين، رئيس لجنة الاختبارات، أن مهندسي الصين لديهم إرادة حقيقية للتعاون مع مهندسي مصر، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية القادمة ستتبعها دورات تدريبية ومنح دراسية مجانية للحصول على الماجستير والدكتوراه في الهندسة من الصين.

طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر نقابة المهندسين المصرية الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا كليات الهندسة الحكومية نقابة المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يسلم الزي المدرسي ويسدد المصروفات لـ 35 طالبًا من أبناء الأسر الأولى بالرعاية.. ويؤكد: حق علينا

جانب من الحدث

ختام المرحلة الثالثة من برنامج "المرأة تقود" بالوادي الجديد

محافظ الفيوم يناقش خطة تنمية السياحة البيئية المستدامة بمنطقة وادي الريان‎

محافظ الفيوم يناقش خطة تنمية السياحة البيئية المستدامة بمنطقة وادي الريان‎

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد