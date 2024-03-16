عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: الولايات المتحدة والأردن ينفذان إنزال مساعدات جوية مشتركة إلى غزة

صدى البلد

أسقطت الطائرات الأمريكية والأردنية، اليوم السبت، إمدادات غذائية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في عملية مشتركة للمساعدات الإنسانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن عمليات الإنزال الجوي تمت عن طريق طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-130 وطائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأردنية من طراز C-130، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية عمليات الإنزال الجوي بأنها "جزء من جهد متواصل ونحن نواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوية اللاحقة".
ودعت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ودول أخرى، إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية. 
وبدأت الولايات المتحدة عمليات إسقاط المساعدات جواً في الثاني من مارس الجاري، وتخطط لبدء عملية نقل بحري من جزيرة قبرص.
ويقع جزء كبير من قطاع غزة في حالة خراب، ويواجه سكانه الفلسطينيون البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نقصًا خطيرًا في الغذاء بعد أكثر من خمسة أشهر من شن إسرائيل هجومًا جويًا وبريًا في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس الحاكمة في القطاع في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن واحداً من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد وحذر من مجاعة تلوح في الأفق.

الطائرات الأمريكية والأردنية مساعدات جوية مشتركة إلى غزة قطاع غزة القيادة المركزية الأمريكية الإنزال الجوي إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

رسميا| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بتراجع الأخضر لـ40 جنيها

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

ترشيحاتنا

وزارة الحج السعودية: العمرة في رمضان مرة واحدة

السجن 5 سنوات للمتهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح

لو ضاعت .. كل ماتريد معرفته عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

رئيس الوزراء: الأهالي لا ذنب لهم ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله

أوقات استجابة الدعاء في رمضان.. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة

قيمة الدنيا مقابل الآخرة .. لا تساوي عند الله شيئا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة السمبوسك في البيت

الزومبي تنتشر في الصين.. سيارة كهربائية تغزو الشوارع

نشرة المرأة والصحة|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت.. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض

2000 دولار مكافأة تسليم مختل للشرطة البريطانية.. دمر 6 سيارات و3 منازل

فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ