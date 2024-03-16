رويترز: الولايات المتحدة والأردن ينفذان إنزال مساعدات جوية مشتركة إلى غزة

أسقطت الطائرات الأمريكية والأردنية، اليوم السبت، إمدادات غذائية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في عملية مشتركة للمساعدات الإنسانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن عمليات الإنزال الجوي تمت عن طريق طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-130 وطائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأردنية من طراز C-130، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية عمليات الإنزال الجوي بأنها "جزء من جهد متواصل ونحن نواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوية اللاحقة".

ودعت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ودول أخرى، إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

وبدأت الولايات المتحدة عمليات إسقاط المساعدات جواً في الثاني من مارس الجاري، وتخطط لبدء عملية نقل بحري من جزيرة قبرص.

ويقع جزء كبير من قطاع غزة في حالة خراب، ويواجه سكانه الفلسطينيون البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نقصًا خطيرًا في الغذاء بعد أكثر من خمسة أشهر من شن إسرائيل هجومًا جويًا وبريًا في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس الحاكمة في القطاع في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن واحداً من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد وحذر من مجاعة تلوح في الأفق.