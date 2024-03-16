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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات باستئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة في الدوحة غدا

رئيس الموساد
رئيس الموساد

قال مصدر مقرب من محادثات وقف إطلاق النار على غزة لوكالة رويترز للأنباء اليوم السبت إن من المتوقع أن يقود رئيس المخابرات الإسرائيلية محادثات وقف إطلاق النار مع الوسطاء التي ستستأنف في قطر غدا الأحد للرد مباشرة على اقتراح جديد من حماس.

 واضاف المصدر إن المحادثات بين رئيس الموساد ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري ومسؤولين مصريين ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمساعدات الإنسانية.

وقالت إسرائيل أمس الجمعة إنها سترسل وفدا إلى الدوحة لكنها لم توضح متى ستفعل ذلك أو من سيشارك. ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني ​​قبل المحادثات.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين إسرائيليين للتعليق يوم السبت الذي يوافق يوم السبت اليهودي.

كان بارنيا مشاركا في المحاولات المهمة السابقة للتوصل إلى صفقة.

وتم الاتفاق على هدنة قصيرة الأمد في نوفمبر الماضي ودخلت حيز التنفيذ بعد مشاركته في محادثات الدوحة. وأدى اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء القطري في يناير إلى اقتراح وقف مؤقت لإطلاق النار رفضته حماس في نهاية المطاف.

وقدمت حماس هذا الاسبوع اقتراحا جديدا لوقف اطلاق النار للوسطاء والولايات المتحدة حليفة اسرائيل يتضمن اطلاق سراح رهائن اسرائيليين مقابل الافراج عن سجناء فلسطينيين.

وقد انهارت الجهود المتكررة للاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن مع السجناء هذا العام، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة بشأن التكلفة البشرية للهجوم البري والجوي الإسرائيلي في غزة.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 31500 فلسطيني، حوالي 70% منهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

قطر إطلاق النار حماس

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