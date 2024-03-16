مقتل 16 جنديا نيجيريا في اشتباكات مجتمعية بولاية الدلتا

قال متحدث باسم الجيش النيجيري يوم السبت إن 16 جنديا من الجيش النيجيري حاصرهم شبان وقتلوا في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد محاولتهم قمع اشتباكات مجتمعية في ولاية الدلتا الجنوبية المنتجة للنفط.



وقال البريجادير جنرال توكور جوساو في بيان إن جنود الكتيبة البرمائية 181 ردوا على الصراع في مجتمع أوكوما عندما قتلوا يوم الخميس.



وقال جوساو: 'تعرض فريق التعزيز الذي يقوده الضابط القائد للهجوم أيضًا، مما أدى إلى مقتل الضابط القائد ورائدين ونقيب و12 جنديًا'.

وقال جوساو إن وزير الدفاع أمر بإجراء تحقيق فوري واعتقال المتورطين.

وأضاف: 'حتى الآن، تم اعتقال عدد قليل من الأشخاص، بينما يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لكشف الدافع وراء الهجوم'.



هناك اشتباكات متكررة، وأحياناً تكون مميتة، حول الأراضي أو بسبب التعويضات عن تسرب النفط من قبل شركات الطاقة في العديد من مجتمعات ولاية الدلتا.