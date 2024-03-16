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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للرائدات الاجتماعيات بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتحت بمديرية التضامن  الاجتماعى بالدقهلية ولمدة أسبوع البرنامج التدريبي الذى ينظمه برنامج وعي للتنمية المجتمعية للرائدات الاجتماعيات لرفع كفاءتهم وتعريفهم بأهم القضايا المجتمعية التى يتناولها البرنامج لعدد 70 رائدة مقسمين على مجموعتين بواقع 35 رائدة بكل مجموعة  وذلك برعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتحت إشراف وريادة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة.


 وقد افتتح التدريب مدير المديرية و مدير الادارة العامة للرصد ومدرب ببرنامج وعى وقام بالتدريب كل من  بدرين السيد ،  اميرة فوزى ،   نجلاء موافى ،  حيث شملت اجندة التدريب باليوم الأول مهام عمل الرائدة الاجتماعية والإشراف والمتابعة استعراض برنامج وعى ، مهارات التواصل والاتصال الفعال.

 

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التضامن الاجتماعي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لتضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعي محافظ الدقهلية وزيرة التضامن الإجتماعى مدير الإدارة العامة

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