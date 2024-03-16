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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة تكافئ سائقًا بـ50 ألف جنيه على الهواء لهذا السبب.. فيديو

برنامج حياة كريمة
برنامج حياة كريمة

خصص برنامج " حياة كريمة " المذاع على قناة " دي إم سي " فقرة في حلقة اليوم، لمكافأة سائق تاكسي يقوم بتوصيل مريض سرطان بدون أخذ مقابل، وترك شخصا آخر كان سيدفع له 2000 جنيه في المشوار.

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وقال والد الطفل مريض السرطان للسائق،: "ممكن توصلني لمستشفى 57375، بس أنا محرج منك لأني مش معايا فلوس"، ليرد السائق، قائلا: "اركب يا عم".


وتدخل مقدم برنامج "حياة كريمة"، بعد ركوب الطفل، وطلب من السائق توصيله للمطار، قائلا: "هما هيلاقوا كذا سواق، لكن أنا هديك اللي أنت عايزه وادفعلك 2000 جنيه"، ليرد السائق قائلا: "الناس دي أهم"، ورفض السائق نزولهم من السيارة.

وأهدى أيمن مصطفى، للسائق، ميدالية "أبطال حياة كريمة"، كما أهداه 50 ألف جنيه، لتسديد دينه.


 

حياة كريمة أيمن مصطفى برنامج حياة كريمة مريض السرطان مريض سرطان مستشفى 57375 سائق تاكسي قناة دي إم سي

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