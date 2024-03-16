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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مئات المتظاهرين في تل أبيب يطالبون باستقالة نتنياهو

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، بتظاهر مئات الإسرائيليين ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في شارع روتشيلد بتل أبيب.

ووفقا للصحيفة العبرية طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو وحملوا لافتات مرسوم عليها صورته ومكتبوا عليها "أنت الرأس - أنت مذنب".

وفي تطور مهم، دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، مشيراً إلى المخاوف بشأن قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط الحرب في غزة.

ووجه شومر، وهو شخصية بارزة في السياسة الأمريكية وأرفع مسؤول يهودي في الولايات المتحدة، توبيخًا شديد اللهجة لنتنياهو، متهمًا إياه بإعطاء الأولوية للبقاء السياسي على المصالح الفضلى لإسرائيل. وشدد الزعيم الديمقراطي على أن ضم نتنياهو لمسؤولين يمينيين متطرفين في حكومته وتسامحه مع سقوط ضحايا من المدنيين في غزة يهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة على الساحة الدولية.

وتأتي الدعوة لإجراء انتخابات جديدة وسط انتقادات متزايدة من حلفاء بايدن الديمقراطيين بشأن مقتل المدنيين في غزة، والذي تجاوز 30 ألفًا وفقًا للسلطات الصحية. واجه الرئيس بايدن ردود فعل داخلية عنيفة بسبب دعمه لإسرائيل في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في أكتوبر، مما أدى إلى احتجاجات وتصويت احتجاجي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

تظاهر مئات الإسرائيليين بنيامين نتنياهو تل أبيب استقالة نتنياهو الحرب في غزة

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