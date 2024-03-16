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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد عجاج يطرح أغنية جديدة في الحلقة السادسة من مسلسل العتاولة

السقا وزينة
السقا وزينة

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل العتاولة أغنية جديدة من غناء المطرب خالد عجاج.

الأغنية بعنوان فى عز الضلمة وتضمنت مشاهد لأحمد السقا الذى يجسد شخصية نصار بعد اعتراف حنة بحبها له.

ونجح مسلسل العتاولة للنجوم أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة، في تصدر مؤشرات البحث علي محرك جوجل ومنصة شاهد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، بسبب أحداث المسلسل الشيقة بجانب " الايفيهات" والمواقف الكوميدية التي يقع فيها أبطال العمل.

 

وحقق مسلسل العتاولة خلال الأيام الماضية انتشاراً كبيراً من بداية الأحداث، سواء علي المستوي الجماهيري أو السوشيال ميديا، خصوصا مع طرح الأغنية الدعائية للمسلسل، الذي يؤديها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وايضا اغنية "قنبلة الجيل" التي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

 

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته. 

 

أبطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

 

الحلقة السادسة من مسلسل العتاولة خالد عجاج مسلسل العتاولة

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