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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية م .. سر إرتداء مايان السيد النظارة السوداء طوال الوقت

مايان السيد
مايان السيد

كشفت مادي (مايان السيد ) لمروان (نور النبوي) فى الحلقة السادسة من مسلسل "إمبراطورية ميم" عن تعرضها لإكتئاب منذ سنوات بسبب شعورها بالوحدة لأنها البنت الوحيدة لأربع أشقاء رجال ، وصدمتها فى حبيبها الإيطالي الذى تركها وسافر .

وبظهور مختلف وخاطف بالحلقة الأولى من المسلسل، طلت الفنانة الصاعدة مايان السيد بنظارة سوداء، ترتديها طوال الوقت ليلا ونهارا وفي الأماكن المغلقة، بشكل يجعلنا نطرح تساؤلاً: هل تجسد مايان الشخصية الأيقونية "مادي" بطلة رواية النظارة السوداء للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس؟، هذا ما ستجيب عنه الأحداث القادمة من مسلسل إمبراطورية ميم الذ يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصتي Watch It وشاهد.

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بابتسامة جذابة ونظرة متفحصة من خلف النظارة السوداء، يصعب أن يترصدها الآخرون، تذكرنا مايان السيد بشخصية "مادي"، البطلة الأيقونية لرواية إحسان عبد القدوس الشهيرة "النظارة السوداء"، والتي كانت قد جسدتها في السينما النجمة الكبيرة نادية لطفي، حيث كانت تختبئ وراء هذه النظارة، والتي تستخدم فقط للحماية من ضوء الشمس، بينما نراها لا تفارق وجه مادي ليلاً ونهاراً، وحتى داخل الأماكن المغلقة.

على طريقة مادي، هل تقصد مايان إخفاء شخصيتها وراء هذه النظارة؟ أم أنها حيلة لإثارة فضول من حولها؟ أم أنها ستقوم بتجسيد شخصية مادي نفسها لتنقلها من "النظارة السوداء" إلى إمبراطورية ميم؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، إضافة إلى عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، والنجم الصاعد نور النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، هاجر السرّاج، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، والطفلان آدم وهدان ومنى زاهر، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم

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