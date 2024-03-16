عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تغشاهم الرحمة وتملؤهم السكينة.. آلاف المصلين يؤدون التراويح بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

اصطف آلاف المصلين، اليوم السبت، في الليلة السابعة من شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، تغشاهم الرحمة وتملؤهم السكينة، وقد جاءوا من ربوع ‏مصر، ومن عواصم العالم المختلفة من الدارسين بالأزهر والمقيمين والزائرين لمصر.

ويأتي ذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة وحرص كبير على إحياء الأجواء الرمضانية ودعم الصائمين في التزود من خيرات الشهر الفضيل وبركاته، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق والأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر.

وتقام صلاة العشاء من سورة المائدة برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي المائدة والأنعام برواية قالون عن نافع المدني «بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع»، ورواية السوسي عن ابن عمرو البصري، ورواية خلف العاشر.

ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح الدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ محمد جمعة، واعظ عام بالجامع الأزهر، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ أحمد أنور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ عيد كامل عراقي، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا. 

ويؤم المصلين في صلاة فجر الأحد الشيخ محمد جمعة، واعظ عام بالجامع الأزهر، مع التلاوة من سورة الأنعام.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف.

وينقل المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.00.57 PM
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.00.57 PM
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.00.58 PM
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.00.58 PM
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.00.59 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.00.59 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.00.59 PM
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.00.59 PM
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.01.00 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.01.00 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.01.00 PM
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.01.00 PM
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.05.42 PM
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.05.42 PM
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.05.43 PM
WhatsApp Image 2024-03-15 at 8.05.43 PM
شهر رمضان التراويح العشاء الصائمين الجامع الازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

ترشيحاتنا

خبير علاقات دولية : مجلس الأمن مخترق ومسيّس من بعض الدول الكبرى

الصلع من الجمال.. علي جمعة يكشف حكم زراعة الشعر للرجال

تضامن سريع.. صرف إعانات فورية للأسر المتضررة من حريق العمرانية

انهارت قدماه من شدة الحزن .. والد حبيبة الشماع يبكي بحرقه خلال العزاء ..فيديو

بث مباشر.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة

مانشستر سيتي يعبر لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 2-0


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور مثير لـ أحمد الفيشاوي بـ سبحة والده مع تعليق مؤثر |شاهد

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "فراولة"

خبيرة أبراج تتوقع الكارثة | ماذا حدث بـ حريق أستوديو الأهرام

فيديو

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ