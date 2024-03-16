رغم قيود الاحتلال.. 60 ألفاً يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن نحو 60 ألف شخص أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم السبت، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 60 ألف مُصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على شاب عند باب الأسباط بالقدس المحتلة، تزامنًا مع توافد الفلسطينيين إلى الأقصى لأداء صلاة التراويح، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة.

وتسببت إجراءات الاحتلال في انخفاض عدد المصلين جراء منع مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب "الأقصى".