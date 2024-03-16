مها أحمد: ما غلطش في أحمد السقا وأمير كرارة عشان أعتذر لهم

علقت الفنانة مها أحمد على أزمة غضبها من أحمد السقا و أمير كرارة أثناء عرض مسلسل نسل الأغراب قائلة: “الغضب مخسرنيش السقا وكرارة، ومقصدش أزعل أحمد وأمير، وساعتها ما قللتش منهم، والسقا اخويا ولو شاف حاجة معجبتوش فيا بيقولي، لكني غلط إني عاتبت على السوشيال ميديا، أيامها مكنش عندي دراية بقوة وجبروت السوشيال ميديا وموضوع التريند، وكنت بعيدة عن السوشيال ميديا، ولما لقيت الناس عاملة اكونتات فيك قلت لا اعمل اكونت خاص ليا، وقلت أقعد افضفض مع نفسي عالسوشيال، نمت صحيت لقيت الدنيا مقلوبة عليا، واكتشفت ان في ناس في السوشيال بتكرهك اكتر ما بتحبك”.

وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "كبريائي معملتش حاجة تستاهل اني اعتذر لكرارة والسقا، ومجدي عاتبني وقالي كنتي قلتيلي او فضفضتي معايا الأول، وكان ممكن اشيل البوست اللي عملته لكن لقيت في توابع فيها تطاول، فا قلت مش هشيله، كل الفنانين كانوا محايدين حتى النقابة، في فنانات ومذيعات مرتزقة كتبوا شكر للسقا وكرارة، على أساس اني بنت البطة السودة، واللي فرق معايا 3 أشخاص، واحدة قعدت تشكر في المسلسل وبعدها كلمتني ، والتانية معروف انها صاحبتي وفجأة لقيتها كاتبة بوست طويل عريض بتشكر في تربيتهم، والناس في الكومنتات بتقلها طب وصاحبتك؟، وانا معاتبش حد بالعكس هسيبه ع عماه".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر