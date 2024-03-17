من كواليس العرافة.. بسمة وهبة وشيرين رضا في أحدث ظهور

شاركت الفنانة شيرين رضا متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت شيرين رضا في الصورة رفقة الإعلامية بسمة وهبة من كواليس حلقة برنامجها "العرافة".

سخرت الفنانة شيرين رضا، من المطربة أحلام، بسبب تصريحها ضدها "امسكوني ودي أنتفها"، ردا على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها بشأن الأذان، وردت قائلة: "ليه؟! هي بتشتغل كوافير؟!".

وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار": "هل أنا إنسانة متخلفة عقليا عشان أشتم الأذان؟! قالوا إني شتمت الأذان، قلت على المؤذن إن صوته جعير، ودي مش شتيمة ولكن وصف للصوت".