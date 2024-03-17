القبض على عصابة سرقة المساكن بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ايو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" أحدهم عميل "سىء النية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (8) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.