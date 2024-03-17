إمام عاشور وأفشة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك نجم الأهلي إمام عاشور صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر إمام عاشور في الصورة رفقة محمد مجدي أفشة من داخل الملعب.

كشف الإعلامي سيف زاهر عما دار بين شيكابالا وإمام عاشور في مباراة كأس مصر بين الاهلي والزمالك .

وقال الناقد الرياضي حامد وجدي مع الاعلامي سيف زاهر :" إمام عاشور اول مرة يتقابل مع شيكابالا منذ انتقاله الى النادي الاهلي ولاعبو الزمالك والمقربين من امام عاشور عارفين ان سبب انتقاله الى الاهلي هو كهربا.

وتابع :"في اللقطة ٨٨ من عمر المباراة بين الاهلي والزمالك حدث حوار جانبي بين امام عاشور وشيكابالا قائلا اه معلش يا كابتن الظروف هي السبب ".