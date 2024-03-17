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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس تراجع كولر عن عقاب كهربا بسبب هذا الأمر

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا، لاعب النادي الأهلي، ومارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، خاصة بعد استبعاده من قائمة الفريق لمباراتين بعد تغيبه عن لقاء الاهلي وميدياما الغاني بدوري ابطال افريقيا.

وقال سيف زاهر تصريحات بقناة أون، كلمت كهربا بشأن الأزمة مع كولر وقالي "كنت عارف إن اللي حصل هيحتاج مجهود مضاعف مع مارسيل كولر، بس أنا كنت واضح جدا مع المدرب في قصة زواج شقيقتي".

وأضاف زاهر: "مارسيل كولر تراجع عن عقاب كهربا بسبب إن اللاعب امتثل لكل القرارات الخاصة بالمدرب، سواء نقله لتدريبات الشباب أو ابتعاده عن المشاركة مع الفريق".

 

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