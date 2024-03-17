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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شبيه الآيفون بسعر مفاجأة.. موبايل اقتصادي من Tecno قالب الدنيا

هاتف تكنو Spark 20C
هاتف تكنو Spark 20C

يعد Spark 20C، أحدث هاتف ذكي من "تكنو"، يجمع بين الأداء الجيد والسعر المعقول، مع ميزات تقنية تلبي الاحتياجات اليومية للمستخدمين تتوفر مقابل سعر يناسب الجميع، سنوضح لك فيما يلي مميزات هاتف تكنو Spark 20C وسعره.

مميزات هاتف تكنو Spark 20C

- تصميم أنيق يلفت الأنظار:

يأتي هاتف تكنو Spark 20C، بتصميم أنيق يحاكي هواتف آيفون الشهير، ويتوفر بألوان متعددة منها الأبيض، والذهبي، والأسود الداكن، والأخضر الجلدي، مما يضفي لمسة من الجمال والتميز.

 

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- شاشة تعدك بتجربة مشاهدة ممتازة:


يتمتع هاتف تكنو Spark 20C، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، توفر دقة HD+ ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مما يعد بتجربة مشاهدة ممتازة سواء في تصفح المحتوى أو الاستمتاع بالألعاب.

Spark 20C

- أداء يلبي جميع الاحتياجات:

يعمل هاتف تكنو Spark 20C بواسطة معالج ميدياتك Helio G36 الذي يوفر أداء متوازن ويعمل على نظام Android 13 مع واجهة تكنو HiOS المميزة، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة ومريحة.

يدعم الهاتف توسيع الذاكرة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD، ويأتي مع خيارات تخزين مختلفة تصل إلى 128 جيجابايت، ويحتوي أيضا على منفذ شحن USB من النوع C ومستشعر بصمة مثبت على الجانب لمزيد من الأمان.

- كاميرا تلتقط اللحظات بوضوح:

بفضل الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، يعد هاتف تكنو Spark 20C بتقديم صور واضحة وجودة تصوير ممتازة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

هاتف تكنو Spark 20C

- بطارية طويلة الأمد:

يحزم هاتف تكنو Spark 20C، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، مما يتيح للمستخدمين إمكانية الاستمتاع بالهاتف لفترات طويلة دون القلق من نفاد الطاقة سريعا.

- سعر يناسب الجميع:

يتوفر هاتف تكنو Spark 20C بسعر يبدأ من 109 دولارات أمريكية، أي ما يعادل 5.211 جنيها مصريا، مما يجعله خيارا مثاليا لمن يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات متقدمة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.

هاتف تكنو Spark 20C
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