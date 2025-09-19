قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب

إيمان طلعت

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الأدعية التي تقال لفك الكرب والهموم وقضاء الحوائج، قائلاً إن أفضل ما يبدأ به الإنسان في هذه الحالة هو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن من الأدعية المأثورة: أن يقول المسلم:
«اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أستشفع بك عند ربي في تفريج الكرب، وفي إزالة الهم، وفي التوفيق والسداد والنجاح والزواج وقضاء الحوائج.. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أن تقضي حاجتي، يا حليم يا كريم فرج عني ما أنا فيه، اللهم فرج عني ما أنا فيه، اللهم فرج عني ما أنا فيه».

وأكد أن تكرار الدعاء والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تفريج الكربات وقضاء الحوائج، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب».

وأضاف أن الدعاء مع حضور القلب واليقين بالإجابة واللجوء إلى الله بصدق من أعظم أبواب الفرج، وأن الصلاة على النبي ﷺ سبب لرفع البلاء وجلب الخير والبركة.

وأكد الشيخ محمد كمال أن المسلم إذا أكثر من الدعاء والصلاة على النبي وتوكل على الله حق التوكل، قضى الله حاجته ويسر أمره ببركة الذكر والدعاء.

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

حمو بيكا

5 أكتوبر محاكمة مدير أعمال حمو بيكا بتهمة النصب

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

ارشيفية

25 سبتمبر محاكمة متهمين بالتعدي على المحامية همت الأزهري

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

