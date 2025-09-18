قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
خالد الجندي يروي قصة مؤثرة تؤكد بركة الصلاة على النبي

إيمان طلعت

روى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قصة عجيبة رواها الإمام الأصفهاني عن تاجر من بغداد في العصر العباسي، فقد تجارته بعد أن تعرضت قافلته للسطو، فأصبح مدينًا لكثير من الناس. لجأ التاجر إلى شهبندر تجار بغداد فاستدان منه ألف دينار على أن يسددها خلال شهر، لكنّه لم يتمكن من جمع المبلغ، فأُخذ إلى القاضي الذي حكم بحبسه حتى يسدد الدين أو يجد كفيلًا له.

وتابع الجندي، خلال فتوى له: "وأمام القاضي قال التاجر كلمة أثارت دهشة الحاضرين: "يضمنني لك رسول الله ﷺ"، فارتعد القاضي تعظيمًا للنبي وأطلق سراحه يومًا واحدًا على أن يعود في الغد، عاد التاجر إلى بيته وقضى الليل مع زوجته في الصلاة على النبي ﷺ حتى رأى في المنام رسول الله، فأمره أن يذهب في الصباح إلى والي بغداد ويطلب منه ألف دينار من بيت المال، وأخبره أن علامة صدق الرؤيا أن الوالي يصلي على النبي ألف مرة قبل نومه وقد أخطأ في العد الليلة الماضية".

وأضاف: "عندما ذهب التاجر إلى الوالي وأخبره بما رآه، بكى الوالي وأعطاه ألفي دينار، نصفها لسداد الدين والنصف الآخر له ولأهله، وعاد التاجر إلى القاضي بالدنانير، لكن القاضي رفض أخذها وأخبره أنه رأى النبي في المنام وأمره أن يمنحه المال هدية، كما أعلن شهبندر التجار إسقاط الدين عن التاجر بعد أن رأى هو الآخر النبي ﷺ في المنام".

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذه القصة تظهر بركة الصلاة على النبي ﷺ، داعيًا المسلمين إلى الإكثار منها وجعلها وردًا يوميًا، قائلاً: "الصلاة على النبي ليست لازمة له، لكنها لازمة لنا، وهي سبب للفرج والبركة وحسن الخاتمة".

