خالد الجندي يروي قصة مؤثرة تؤكد بركة الصلاة على النبي

روى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قصة عجيبة رواها الإمام الأصفهاني عن تاجر من بغداد في العصر العباسي، فقد تجارته بعد أن تعرضت قافلته للسطو، فأصبح مدينًا لكثير من الناس. لجأ التاجر إلى شهبندر تجار بغداد فاستدان منه ألف دينار على أن يسددها خلال شهر، لكنّه لم يتمكن من جمع المبلغ، فأُخذ إلى القاضي الذي حكم بحبسه حتى يسدد الدين أو يجد كفيلًا له.

وتابع الجندي، خلال فتوى له: "وأمام القاضي قال التاجر كلمة أثارت دهشة الحاضرين: "يضمنني لك رسول الله ﷺ"، فارتعد القاضي تعظيمًا للنبي وأطلق سراحه يومًا واحدًا على أن يعود في الغد، عاد التاجر إلى بيته وقضى الليل مع زوجته في الصلاة على النبي ﷺ حتى رأى في المنام رسول الله، فأمره أن يذهب في الصباح إلى والي بغداد ويطلب منه ألف دينار من بيت المال، وأخبره أن علامة صدق الرؤيا أن الوالي يصلي على النبي ألف مرة قبل نومه وقد أخطأ في العد الليلة الماضية".

وأضاف: "عندما ذهب التاجر إلى الوالي وأخبره بما رآه، بكى الوالي وأعطاه ألفي دينار، نصفها لسداد الدين والنصف الآخر له ولأهله، وعاد التاجر إلى القاضي بالدنانير، لكن القاضي رفض أخذها وأخبره أنه رأى النبي في المنام وأمره أن يمنحه المال هدية، كما أعلن شهبندر التجار إسقاط الدين عن التاجر بعد أن رأى هو الآخر النبي ﷺ في المنام".

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذه القصة تظهر بركة الصلاة على النبي ﷺ، داعيًا المسلمين إلى الإكثار منها وجعلها وردًا يوميًا، قائلاً: "الصلاة على النبي ليست لازمة له، لكنها لازمة لنا، وهي سبب للفرج والبركة وحسن الخاتمة".