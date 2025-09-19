الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور

شهد معبد الدير البحري بالبر الغربي في محافظة الأقصر لحظة استثنائية خلال زيارة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا، حيث حرصا على التقاط صور "سيلفي" تذكارية أمام التماثيل العريقة للملكة حتشبسوت، في مشهد جمع بين روح العصرية وعظمة التاريخ.

لحظة عفوية تعكس الانبهار

الصور التي التقطها الملك والملكة جسدت جانبًا عفويًا من الزيارة، حيث ظهرا بابتسامة مبهرة تعكس إعجابهما بروعة المعبد ونقوشه الخالدة. وقد أضفت الإضاءة الليلية سحرًا خاصًا على المشهد، ليبدو وكأنه لوحة فنية نابضة بالحياة.

تفاعل شعبي واسع على السوشيال ميديا

لم يمر المشهد مرور الكرام، إذ تحولت صفحات التواصل الاجتماعي في الأقصر إلى منصات احتفال، حيث تداول المواطنون الصور بفخر واعتزاز، مع تعليقات تؤكد أن الأقصر ما زالت الوجهة الأولى لملوك العالم وأن الحضارة المصرية قادرة على أسر القلوب وإبهار الزوار.

تأتي هذه الجولة في إطار الزيارة الرسمية الأولى لملك إسبانيا والملكة ليتيزيا إلى مصر، حيث كان في استقبالهما وزير السياحة والآثار شريف فتحي ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة. ومن المقرر أن يستكمل الزوجان الملكيان جولاتهما لمجموعة من أهم المعالم الأثرية في البرين الشرقي والغربي، في خطوة تسلط الضوء على مكانة مصر السياحية وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.