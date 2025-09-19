قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور

سلفي ملك وملكة اسبانيا بمعبد الدير البحري
سلفي ملك وملكة اسبانيا بمعبد الدير البحري
شمس يونس

شهد معبد الدير البحري بالبر الغربي في محافظة الأقصر لحظة استثنائية خلال زيارة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا، حيث حرصا على التقاط صور "سيلفي" تذكارية أمام التماثيل العريقة للملكة حتشبسوت، في مشهد جمع بين روح العصرية وعظمة التاريخ.

لحظة عفوية تعكس الانبهار

الصور التي التقطها الملك والملكة جسدت جانبًا عفويًا من الزيارة، حيث ظهرا بابتسامة مبهرة تعكس إعجابهما بروعة المعبد ونقوشه الخالدة. وقد أضفت الإضاءة الليلية سحرًا خاصًا على المشهد، ليبدو وكأنه لوحة فنية نابضة بالحياة.

تفاعل شعبي واسع على السوشيال ميديا

لم يمر المشهد مرور الكرام، إذ تحولت صفحات التواصل الاجتماعي في الأقصر إلى منصات احتفال، حيث تداول المواطنون الصور بفخر واعتزاز، مع تعليقات تؤكد أن الأقصر ما زالت الوجهة الأولى لملوك العالم وأن الحضارة المصرية قادرة على أسر القلوب وإبهار الزوار.

 تأتي هذه الجولة في إطار الزيارة الرسمية الأولى لملك إسبانيا والملكة ليتيزيا إلى مصر، حيث كان في استقبالهما وزير السياحة والآثار شريف فتحي ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة. ومن المقرر أن يستكمل الزوجان الملكيان جولاتهما لمجموعة من أهم المعالم الأثرية في البرين الشرقي والغربي، في خطوة تسلط الضوء على مكانة مصر السياحية وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

