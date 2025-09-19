وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن العلاقات المصرية التركية تجاوزت مرحلة التوترات السابقة، مشددًا على أن الخلافات التي وقعت بين البلدين كانت نابعة من المحبة، مضيفًا: "العتاب يتولد من المحبة، واليوم الموقف بين القيادتين متبصر وحكيم".

وأوضح وزير الخارجية التركي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن أنقرة والقاهرة باتتا قادرتين على مناقشة مختلف الملفات الإقليمية مثل ليبيا، سوريا، فلسطين وغزة بأريحية، وهو ما يعكس قوة التعاون بينهما على المستويات السياسية والاستخباراتية والتجارية.

الاستثمار في مصر

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن رجال الأعمال الأتراك لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار في مصر، معتبرًا أن الرؤية في القاهرة "ممتازة من حيث الاستضافة وفرص العمل".

قدرات مصر وتركيا

وأكد أن العلاقات بين البلدين في مسار متصاعد "وجيدة للغاية"، رغم أنها ما زالت في بداياتها، لافتًا إلى أن جمع قدرات مصر وتركيا معًا سيخلق قوة كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفًا أن التعاون بينهما يتم باحترافية عالية.