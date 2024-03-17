رجعوا الجواكت.. تحذيرات من موجة برد وتقلبات بالطقس | فيديو

الأرصاد تحذر من تراجع درجات الحرارة والتقلبات الجوية

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حالة الطقس اليوم وغدا، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية حادة، وانخفاض شديد في درجات الحرارة مع تساقط الأمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى في عدد من المحافظات.

ويحذر خبراء الأرصاد من عودة للأجواء الشتوية بعد التحسن التدريجي في درجات الحرارة الإسبوع الماضي، بالاضافة الى صدور بيان من هيئة الأرصاد الجوية تطلب من المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد مائل للدفء غائم نهارا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما تكون الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ووفق بيان هيئة الأرصاد على موقعها الرسمي بموقع فيسبوك، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد ايضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

