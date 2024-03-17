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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 أشخاص أغلبهم طلبة إحدي الجامعات الخاصة بحادث سير بالشرقية

صدى البلد

لقيت طالبة مصرعها فيما اصيب 9 آخرين اغلبهم طلاب اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بعد الكارته اتجاة العاشر من رمضان.

 وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر من رمضان والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال كلا من "زياد ي ا" 21 سنة مصاب ببتر بالذراع الايمن و"لميس ع ك م" 19 سنة مصابة ببتر بالذراع الايمن و"مريم م ع" 19 سنة و"عبد الرحمن م م" 19 سنة و"سلمي ا س " 19 سنة و"سعيد ا ح" 19 سنة و"عبد الرحمن خ ش"21 سنة و"محمد م ر" 40 سنة سائق و"عمر ا ر" 19 سنة مقمين محافظة المنوفية مصابين بكدمات وكسور وجروح بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.
كما تم استقبال " دنيا ي س ا ا" 21 سنة مقيمة بركة السبع "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطلاب جامعة خاصة بالشرقية

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بعد الكارته اتجاة العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر من رمضان والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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