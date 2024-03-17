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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطلاب جامعة خاصة بالشرقية

صدى البلد

أصيب 9 اشخاص أغلبهم طالبات بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فيما لقيت طالبة مصرعها اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يقل طلاب إحدى الجامعات الخاصة من أبناء محافظة المنوفية وذلك بالطريق الإقليمي اتجاه مدينة العاشر من رمضان وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
ومن جانبه اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الحالة الصحية للمصابين ونعى وفاة إحدى الطالبات والتي لقت حتفها خلال حادث السير داعياً المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن جانبها صرحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية ان غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام قد تلقت اخطارا ًمن مديرية الشئون الصحية يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن انقلاب سيارة ميكروباص تقل طلاب احدي الجامعات الخاصة وأسفر عن مصرع طالبة وإصابة 9 آخرين ، وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة العاشر لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.

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وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن حالات الإصابة تنوعت ما بين بتر بالذراع وكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ليشدد محافظ الشرقية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

قدم المحافظ واجب العزاء والمواساه لأسرة الطالبة المتوفية.

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إصابة 10 أشخاص الجامعات الخاصة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطريق الاقليمي العاشر من رمضان العزاء والمواساة الفحوصات الطبية الفحوصات الطبية اللازمة بالشرقية انقلاب سيارة ميكروباص

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