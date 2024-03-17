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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار الحملة الرمضانية "دايما على بالي‘‘

محافظ الغربية يشهد إطلاق صناع الخير لتوزيع 5000 كرتونة مواد غذائية.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  اليوم إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمصرية للاتصالات we حملة موسعة لتوزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية علي الاسر الأولى بالرعاية في قري المحافظة خلال شهر رمضان تحت شعار "دايما على بالي" بحضور  المهندس احمد النحراوي مدير عام منطقة الغربية بالشركة المصرية للاتصالات وعصام عبدالرحمن مدير المركز الإعلامي بصناع الخير وعدد  من القيادات التنفيذية والشعبية .

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وشهد المحافظ اصطفاف الشاحنات المحملة بكراتين رمضان أمام ديوان عام المحافظة حيث تفقد السيد المحافظ ومرافقه الشاحنات المصطفة واستمع الي شرح وافي عن تفاصيل الحملة ومستهدفاتها واطلع علي مكونات الكرتونة وطبيعة المواد الغذائية التي تحتويها معطيا إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قري المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع .

وخلال تفقده شاحنات المبادرة واطلاعه علي مكونات الكرتونة أشاد المحافظ بمحتوياتها مؤكدا علي أهمية المبادرة لدعم الأسر الأولي بالرعاية بتلبية احتياجاتها الغذائية في شهر رمضان الكريم مشيدا بجودة مكونات الكرتونة وحجم الأسر المستهدفة في أنحاء المحافظة

ووجه محافظ الغربية كافة الجهات التنفيذية المعنية ببذل أقصي الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام تنفيذ الحملة ضمانا لتنفيذ أهدافها معربا عن ترحيبه بجهود  التعاون بين صناع الخير والمصرية للاتصالات لخدمة الأسر الأولي بالرعاية معربا عن شكره المؤسستين لمواصلة جهودهما لتقديم خدمات إنسانية رائدة .

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من جانبه أوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيدي لصناع الخير  أن  تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات  يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع.

 وقدم عبدالفتاح  الشكر لمحافظ الغربية علي دعمه لجهود المؤسسة في كافة القطاعات التنموية خدمة لشرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة موضحا  ان فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها سوف ينطلقون  فى التوزيع يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى منازلهم خلال ايام الشهر الكريم لتحقيق هدفين اساسين اولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين ادخال الفرحة على قلبه والبعد عن اي مظهر يسئ اليه ، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانا لوصول الكراتين الى مستحقيها الفعليين دون غيرهم كل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي . 

وأوضح عبدالفتاح ان التوزيع سوف يشمل كل الشرائح الاولى بالرعاية فى جميع انحاء المحافظة و أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة " دائما على بالي  " يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح  .

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من جانبه نقل  المهندس احمد النحراوي مدير عام منطقة الغربية بالشركة المصرية للاتصالات: سعادة قيادات وكل فرق عمل المصرية للاتصالات  بمشاركة أهالي محافظة الغربية في كل محافظات مصر فرحة الشهر الكريم، وتواجدنا على مائدة كل ألاسر الأولي بالرعاية وقت الإفطار من خلال هذه الحملة الأضخم من نوعها التي تأتي في إطار استراتيجيتنا الواضحة للمسئولية المجتمعية القائمة على إيماننا الراسخ بكوننا جزء أصيل من نسيج الوطن.

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احتياجاتها الغذائية الاجتماع التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطنى للعمل الانتخاب الإنتخابات الرئاسي الأولى بالرعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي ا القيادات التنفيذية والشعبية

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