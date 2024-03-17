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أخبار العالم

السفير الروسي بالقاهرة لـ«صدى البلد»: الدول الغربية تحاول التدخل وعرقلة الانتخابات الرئاسية

محرر صدي البلد مع
محرر صدي البلد مع السفير الروسي في القاهرة

تشهد، اليوم الأحد، السفارة الروسية بالقاهرة إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية والتي يتنافس بها 4 مرشحين، وهم المرشح المستقل الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، وليونيد سلوتسكي، مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، ونيكولا خاريتونوف، مرشح الحزب الشيوعي، وفلاديسلاف دافانكوف، مرشح حزب الناس الجدد.

وتقام الانتخابات الرئاسية الروسية في وقت تشهد فيه موسكو توترات وصراعات كبيرة مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بداية من حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا، مرورا بالتدخلات الغربية في الانتخابات الحالية.

وفي هذا الصدد، قال السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو، إن روسيا تواجه في الوقت الحالي ضغطا هائلا من الدول الغربية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن هناك جهات غربية تقوم بفرض عقبات على العملية الانتخابية في روسيا.

وأضاف بوريسينكو، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه خلال الأيام الماضية شاهدنا عددا من الهجمات المسلحة من قبل النازيين الجدد في أوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية، بالقرب من مراكز الاقتراع، في المناطق الروسية الحدودية.

وشدد السفير الروسي في القاهرة، على أن روسيا ستتغلب على كل الصعوبات التي تواجهها في الوقت الحالي، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي تتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعن التدخلات الغربية في الانتخابات الروسية، قال بوريسينكو إن الدول الغربية تقوم بهجمات مختلفة على عملية الاقتراع الروسية، لافتا إلى أنه تم رصد هجمات إلكترونية على المواقع الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية ومواقع اللجنه المركزية للانتخابات.

وأضاف: "كما أن هناك عمليات تشويش على نقاط الانتخابات الروسية من أجل عرقلة عملية الانتخابات في الدول الغربية".

وأشار السفير الروسي إلى أن هناك عمليات عسكرية مباشرة على مراكز الاقتراع الروسية المتواجدة في المناطق الروسية الحدودية مثل دونيسك ولوجانسك وزاباروجيا وغيرهم من المناطق الحدودية الروسية والمناطق الجديدة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها.

ولفت إلى أن النازيين الجدد في أوكرانيا يستخدمون الأسلحة الغربية من أجل قتل الناخبيين الروسيين وأعضاء اللجاء الانتخابية بشكل مباشر.

وعن أهمية الانتخابات الروسية في الوقت الحالي وما تمثله للمواطن الروسي الذي يري الضغوط الغربية على دولته، قال السفير الروسي في القاهرة: "نحن كمواطنين روس نعتبر الانتخابات الروسية عملية مهمة لحياتنا السياسية، خاصة أننا نعيش في مرحلة صعبة لدولتنا ونحن نواجه الضغط الهائل من الغرب".

وشدد بوريسينكو أن الدول الغربية تبذل كل الجهود للضغط على روسيا، ولكن هذه الصعوبات تجعل الشعب الروسي أقوى ومترابطا أكثر.

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