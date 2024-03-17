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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فتحي عبد الوهاب: كنا بنشتغل 12 ساعة تصوير فى الحشاشين

فتحى عبد الوهاب
فتحى عبد الوهاب

كشف الفنان فتحى عبد الوهاب عن كواليس وتفاصيل مسلسل الحشاشين والذى يعرض حاليا ويشارك فى بطولته مع كريم عبد العزيز.

وقال عبد الوهاب، في تصريحات إذاعية: مسلسل الحشاشين مكنش فيه كواليس كتير، وفي كل الأعمال بناخد وقت في التجهيزات ولكن الفكرة في وقت الشغل، لأننا بنشتغل 12 ساعة متواصلة ومفيش وقت للهزار، أنا كنت بقابل كريم عبد العزيز في طرقة اللوكيشن مش الكرفان.

ونشر الفنان فتحى عبد الوهاب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يدعم فيه الفلسطينيين المتواجدين بمصر حاليا بعد الأحداث المؤسفة التى لحقت بهم على يد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وقال عبد الوهاب: البوست ده هيبقي لأي حد من إخواتنا أصحاب الأرض اللي موجودين هنا في مصر وبيدوروا علي شغل يبعتولي في المسدچات وهحط لينكات أكونتاتهم والوظيفة بتاعتهم وياريت اي حد قدامه وظيفة ليهم يتواصل معاهم ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين.

من ناحية أخرى أعرب الفنان فتحي عبد الوهاب عن سعادته بالمشاركة بمسلسل المداح٤ الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني.

وقال فتحي عبد الوهاب فى تصريحات إذاعية: إنه سعيد بالتعاون مع جميع النجوم المشاركين بالعمل ، وأنه تعرف على جميع القائمين على العمل وكانت روح التعاون مسيطرة فى الكواليس.

وأضاف أنه حرص على أن يكون دوره مؤثرا وناجحا فى مسلسل المداح٤، لانه شهد نجاحا جماهيريا ضخما على مدار الـ٣ أجزاء الذى قدمه فى السنوات الماضية.

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC  مصر ومنصة شاهد.

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

الفنان فتحى عبد الوهاب المداح أسطورة العودة فتحي عبد الوهاب أفلام فتحى عبد الوهاب مسلسل الحشاشين

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